"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+
В столице Татарстана завершился V Международный благотворительный форум «Добрая Казань». Его финалом стал «Подиум зрелой красоты» - дефиле моделей 50+. Среди них - участники городского проекта «Жизнелюб». Мероприятие состоялось накануне в культурном центре «Московский».
- Самой юной участницей модного показа стала 52-летняя Валерия Воронцова, самой возрастной моделью оказалась 82-летняя Нина Быстрякова, - сообщает пресс-служба мэрии города.
Фото: пресс-служба мэрии Казани
Неделю до мероприятия манекенщиц учили осанке и правилам дефиле профессионалы из мира моды.
- Модели различаются по возрасту и внешности, но всех их объединяет жажда жизни и любовь к себе. Мы не преследуем цель сделать из участников профессиональных моделей, а хотим показать обществу, что портрет старшего поколения меняется очень быстро, и сегодня бабушки и дедушки – это энергичные, задорные, активные люди, - говорит автор проекта Анастасия Лазибная.
Фото: пресс-служба мэрии Казани
«Подиум зрелой красоты» был организован в Казани во второй раз. Заявки на участие в нем подали более 80 женщин и мужчин, однако отбор прошли 40 из них. Они представили 6 марок одежды, в том числе и эко-одежду.
ИСТОЧНИК KP.RU