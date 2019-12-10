2019-12-10T16:33:04+03:00
Общество

"Бабушки и дедушки – это энергичные и задорные люди": в Казани прошло дефиле моделей 50+

Самой юной участницей модного показа было 52 года, самой взрослой - 82 [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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В столице Татарстана завершился V Международный благотворительный форум «Добрая Казань». Его финалом стал «Подиум зрелой красоты» - дефиле моделей 50+. Среди них - участники городского проекта «Жизнелюб». Мероприятие состоялось накануне в культурном центре «Московский».

- Самой юной участницей модного показа стала 52-летняя Валерия Воронцова, самой возрастной моделью оказалась 82-летняя Нина Быстрякова, - сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Неделю до мероприятия манекенщиц учили осанке и правилам дефиле профессионалы из мира моды.

- Модели различаются по возрасту и внешности, но всех их объединяет жажда жизни и любовь к себе. Мы не преследуем цель сделать из участников профессиональных моделей, а хотим показать обществу, что портрет старшего поколения меняется очень быстро, и сегодня бабушки и дедушки – это энергичные, задорные, активные люди, - говорит автор проекта Анастасия Лазибная.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Подиум зрелой красоты» был организован в Казани во второй раз. Заявки на участие в нем подали более 80 женщин и мужчин, однако отбор прошли 40 из них. Они представили 6 марок одежды, в том числе и эко-одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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