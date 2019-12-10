В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными

СЕГОДНЯ 14:10 2019-12-10T14:10:14+03:00

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Если сейчас из Йошкар-Олы в Москву улететь можно по вторникам, средами, четвергам и пятницами, то уже в 2020 году рейсы станут ежедневными. Так, самолет будет отправляться в столицу России в 7.00. Обратно в Марий Эл вылететь можно будет также в любой день в 21.50. В небе пассажиры будут проводить по полтора часа.

Вместе с тем, стоимость билета на самолет повыситься до 5085 рублей. Об этом сообщает соцгруппа "Авиация в Марий Эл".

ИСТОЧНИК KP.RU