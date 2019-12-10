В Татарстане 24 мая отметят Ураза-байрам

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-10T14:52:02+03:00

Празднование Курбан-байрама же, в свою очередь, состоится 31 июля

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Стало известно, когда в 2020 году в Татарстане состоится Ураза-байрам и Курбан-байрам. Духовное управление мусульман определилось с датами. Так, праздничными днями станут 24 мая (воскресенье) и 31 июля (пятница) соответственно.

Напомним, что для жителей республики Ураза-байрам и Курбан-байрам являются выходными днями. А в предпраздничные дни рабочий день сокращается на час.

ИСТОЧНИК KP.RU