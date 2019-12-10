2019-12-10T13:58:56+03:00
Общество

За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ

На это из бюджета республики уже выделено почти 400 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Уже в 2020 году отремонтированы будут спортзалы в 22 школахУже в 2020 году отремонтированы будут спортзалы в 22 школахФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Чувашии сейчас работает 290 сельских школ. За последние шесть лет было отремонтировано 179 спортзалов в таких учреждениях. В будущие три года ремонт коснется еще 52. На это из бюджета региона уже выделено почти 400 миллионов рублей. Соответствующее постановление за подписью Михаила Игнатьева опубликовано на портале органов власти республики.

Так, в 2020 году отремонтированы будут спортзалы в 22 школах. Среди них: Алтышевская ООШ, Карачуринская ООШ, Вурман-Кибекская СОШ, Чуваштимяшская СОШ, Байгильдинская СОШ, Большебикшихская СОШ, Малокибечская ООШ имени Яковлева, Александровская ООШ, Чичканская ООШ, Починок-Инельская СОШ, Чадукасинская ООШ, Мижеркасинская ООШ, Перво-Чурашевская СОШ, Сосновская ООШ, Нискасинская СОШ, Кульгешская ООШ имени Афанасьева, Булдеевская ООШ, Анат-Кинярская СОШ, Синьял-Покровская СОШ, Сятра-Хочехматская СОШ, Карабай-Шемуршинская СОШ и Чепкас-Никольская ООШ.

В 2021 году отремонтируют спортзалы в 21 школе. В их число вошли: Иваньково-Ленинская ООШ, Тузи-Муратская ООШ, Хучельская ООШ, Ачакасинская ООШ имени Героя Советского Союза Петрова, Новочелкасинская ООШ, Шакуловская ООШ, Козловская СОШ № 2, Нижнетимерчеевская ООШ, Старовыслинская ООШ, Хозанкинская ООШ, Приволжская ООШ, Акрамовская ООШ, Сыбайкасинская ООШ, Тойгильдинская ООШ, Б.Карачкинская ООШ, Шигалинская ООШ, Цивильская СОШ № 2, Туруновская ООШ, Кугесьская СОШ № 1, Акулевская НОШ и Хочашевская ООШ.

А в 2022 году ремонт коснется спортзалов в 9 школах. Речь идет об СОШ № 7 в Алатыре, СОШ № 3, №7, №8, №10 в Канаше, гимназии №8 и СОШ №3 в городе Шумерля, а также СОШ №2 и №3 в Ядрине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане 24 мая отметят Ураза-байрам
В Чувашии лихач сбил насмерть пенсионерку на "зебре"
В 2020 году из рейсы в Москву из Йошкар-Олы станут ежедневными
В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался
11 декабря жители двух районов Казани останутся без света
Глава Чувашии Михаил Игнатьев занял 9 место в рейтинге губернаторов, активных в Instagram
В Татарстане во время пожара, спасая свой дом, пострадал мужчина
В Нижнекамске открыли бюст Героя Советского Союза Гани Сафиуллина
Камерный оркестр La Primavera даст бесплатный мастер класс воспитаннику Кукморской детской музыкальной школы
С начала 2020 года из Казани можно будет улететь прямым рейсом в Салехард
ВТБ создает Лайфстайл платформу
В Набережных Челнах нашли 11-летнего мальчика, который пропал 4 дня назад
В Марий Эл легковушка врезалась в столб, водителя зажало
11 декабря Казань услышит уникальные сочинения XVII – XVIII веков
В Казани на "зебре" иномарка сбила 13-летнего школьника
В Марий Эл установили опасную ёлку
В Марий Эл жителей возмутила новая спортплощадка с ямами и буграми
10 декабря в четырех районах Казани с утра и до вечера не будет света
Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы будут судить за ущерб городу на 8 миллионов рублей
С января 2020 года запустят троллейбусы из Чебоксар в Новочебоксарск
Не пускали обратно: жительницу Казани подозревают в смертельном поджоге из-за обиды
12 декабря казанский поселок Борисоглебское на день оставят без воды
ВТБ теперь в режиме онлайн раскрывает структуру биржевых паевых инвестиционных фондов
"Должник в овечьей шкуре": приставы арестовали шкуры