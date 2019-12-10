За три года в Чувашии отремонтируют 52 спортзала сельских школ

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-10T13:58:56+03:00

Уже в 2020 году отремонтированы будут спортзалы в 22 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На это из бюджета республики уже выделено почти 400 миллионов рублей

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В Чувашии сейчас работает 290 сельских школ. За последние шесть лет было отремонтировано 179 спортзалов в таких учреждениях. В будущие три года ремонт коснется еще 52. На это из бюджета региона уже выделено почти 400 миллионов рублей. Соответствующее постановление за подписью Михаила Игнатьева опубликовано на портале органов власти республики.

Так, в 2020 году отремонтированы будут спортзалы в 22 школах. Среди них: Алтышевская ООШ, Карачуринская ООШ, Вурман-Кибекская СОШ, Чуваштимяшская СОШ, Байгильдинская СОШ, Большебикшихская СОШ, Малокибечская ООШ имени Яковлева, Александровская ООШ, Чичканская ООШ, Починок-Инельская СОШ, Чадукасинская ООШ, Мижеркасинская ООШ, Перво-Чурашевская СОШ, Сосновская ООШ, Нискасинская СОШ, Кульгешская ООШ имени Афанасьева, Булдеевская ООШ, Анат-Кинярская СОШ, Синьял-Покровская СОШ, Сятра-Хочехматская СОШ, Карабай-Шемуршинская СОШ и Чепкас-Никольская ООШ.

В 2021 году отремонтируют спортзалы в 21 школе. В их число вошли: Иваньково-Ленинская ООШ, Тузи-Муратская ООШ, Хучельская ООШ, Ачакасинская ООШ имени Героя Советского Союза Петрова, Новочелкасинская ООШ, Шакуловская ООШ, Козловская СОШ № 2, Нижнетимерчеевская ООШ, Старовыслинская ООШ, Хозанкинская ООШ, Приволжская ООШ, Акрамовская ООШ, Сыбайкасинская ООШ, Тойгильдинская ООШ, Б.Карачкинская ООШ, Шигалинская ООШ, Цивильская СОШ № 2, Туруновская ООШ, Кугесьская СОШ № 1, Акулевская НОШ и Хочашевская ООШ.

А в 2022 году ремонт коснется спортзалов в 9 школах. Речь идет об СОШ № 7 в Алатыре, СОШ № 3, №7, №8, №10 в Канаше, гимназии №8 и СОШ №3 в городе Шумерля, а также СОШ №2 и №3 в Ядрине.

ИСТОЧНИК KP.RU