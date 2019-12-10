В Марий Эл легковушка сбила пешехода на "зебре", мужчина скончался

СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-10T13:33:57+03:00

По предварительным данным, на мужчине не было светоотражающих элементов

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Смертельный наезд на 59-летнего жителя республики произошел 9 декабря, в понедельник, рано утром на улице Станционной поселка Краснооктябрьский Медведевского района республики. Пешеход начал переходить улицу по "зебре", и его сбила "Лада Калина", которой управлял 44-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель грубо нарушил правила дорожного движения - он не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. В свою очередь на темной одеже пешехода не было светящихся в темноте элементов, которые бы сделали его заметнее на дорогах.

- В результате наезда пешеход был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU