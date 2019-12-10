В селе Осиново открылся новый учебный корпус лицея имени Карпова

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-10T15:17:42+03:00

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Утром во вторник, 10 декабря, в селе Осиново, что в Зеленодольском районе, открылся новый корпус лицея имени Владимира Карпова. В учреждении обучаются дети из Осиново, Новая Тура, Воронино, Ремплер и Ивановское. Раньше они учились в две смены, а сейчас новое здание готово принять 800 человек.

В торжественной церемонии открытия корпуса принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Сегодня ваши условия стали ещё лучше: открывается новый корпус, оснащённый всем необходимым для комфортного обучения. В старом здании мы также проведём капитальный ремонт, - отметил глава республики.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В корпусе имеются 43 класса, 8 кабинетов для внеклассных занятий, спальные и игровые комнаты для групп продленного дня, кабинет хореографии, библиотека, кабинет психолога, актовый зал, столовая, медицинский блок и спортивные площадки.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU