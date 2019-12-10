В Татарстане во время пожара, спасая свой дом, пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-10T12:42:03+03:00

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Пожар на улице Центральной в деревне Колосовка Елабужского района республики начался 10 декабря в 4.50. Возгорание своего деревянного дома заметил 44-летний хозяин, вызвал огнеборцев и вместе с соседями начал тушить дом, баню и гараж.

К приезду пожарных пламя охватило полностью домохозяйство. Несмотря на совместные усилия, спасти дом, баню и гараж не смогли. С огнем справились за полчаса, но имущество деревенского жителя было уничтожено во время пожара.

- В результате пожара пострадал хозяин дома, он получил ожоги лица и верхних дыхательных путей, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина возгорания - Нарушение правил эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU