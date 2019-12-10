11 декабря Казань услышит уникальные сочинения XVII – XVIII веков

СЕГОДНЯ 10:24 2019-12-10T10:24:16+03:00

Во втором отделении будут исполнены опусы Вивальди, Альбинони и Баха

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В среду, 11 декабря, в Казани состоится концерт «Музыкальный транзит: Италия – Германия». В большом концертном зале имени Сайдашева горожане смогут услышать уникальные сочинения XVII – XVIII веков.

На сцене с оркестром La Primavera выступит болгарский пианист Тодор Петров. Он впервые привез в столицу Татарстана музыкальную премьеру Концерта Феличи и авторскую редакцию фортепианного концерта Бетховена.

На сцене с оркестром La Primavera выступит болгарский пианист Тодор Петров

Большое внимание музыкант уделяет поиску и изучению неизвестных редакций опусов знаменитых композиторов – Иогана Себастьяна Баха, Михаила Глинки, Антонио Вивальди, а также открытию новых, незаслуженно забытых имён и никогда не звучавших на сценах произведений.

Например, в Болгарии он дал серию концертов, в программу которых вошли сочинения испанских композиторов XVI - XIX веков и великолепные сонаты Баха, прозвучавшие в исполнении аутентичных инструментов эпохи барокко.

По мнению Тодора, больше всего секретов хранит творчество Баха и Вивальди.

- Иоганн Себастьян Бах был большим поклонником итальянской музыки и работал над 16 концертами Антонио Вивальди для фортепиано, но никто их не слышал. А еще в рукописях композитора я нашел оригинальную версию знаменитой Шестой сонаты. Как правило, на сцене она исполняется в редакции, которую композитор написал для своего ученика. Она практически никогда не звучала полностью, - считает пианист – Вивальди же известен как композитор, пишущий для скрипки, но немногие знают, что он написал целых 56 опер. В Турине хранится 11 его рукописей. А Глинка, как оказалось, писал больше фортепианной, нежели вокальной музыки. В архиве нашлось 200 песен и целых четыре тома инструментальных произведений.

Во втором отделении будут исполнены опусы Вивальди, Альбинони и Баха. За дирижерским пультом – Рустем Абязов.

ИСТОЧНИК KP.RU