Экс-заместителя мэра Йошкар-Олы будут судить за ущерб городу на 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-09T19:20:55+03:00

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В Йошкар-Оле завершено расследование уголовного дела 40-летне экс-заместителя мэра города. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, еще в 2016 году, будучи на указанной должности и курируя местный комитет по управлению муниципальным имуществом, чиновница из личной заинтересованности, в том числе и в карьерном росте, «нахимичила» с городской землей.

Как утверждается, обвиняемая тогда от имени администрации затеяла процесс досрочного расторжения двух договоров аренды участков общей площадью 7 520 квадратных метров. Которые в 2015 году были сданы на 5 лет ООО «Телекомпания 12 регион» для строительства недвижимости. При этом компания к началу 2016-го накопила по аренде этих участков долг более 6,6 миллиона рублей.

Кроме того, в интересах ООО «Телекомпания 12 регион» зам мэра добилась для нее снижение рыночной стоимости аренды участка в 2 537 квадратных метров сроком на год. Компания же взяла данную землю в наем в 2014-ом на 13 месяцев для строительства общественного здания многофункционального значения.

В результате данных действий чиновницы Йошкар-Оле был причинен ущерб более чем на 8 миллионов рублей. На имущество обвиняемой был наложен арест.

- Все материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU