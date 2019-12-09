В Казани «черные банкиры», которые обналичили 155 миллионов рублей, отделались условным сроком

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-09T16:32:19+03:00

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В Казани огласили приговор троим местным жителям – «черным банкирам». В суде было доказано, что с октября 2016 года по февраль 2018 года они, а также пока неустановленные лица, занимались незаконным обналичиванием средств со счетов ряда фирм.

По заказу руководителей которых они вывели со счетов более 155 миллионов рублей. За это они получали от «клиентов» от 9 до 13% от обналиченной суммы. В итоге фигуранты дела «заработали» свыше 15 миллионов рублей.

- Никто из них так и не признал своей вины. В итоге за незаконную банковскую деятельность суд приговорил трех казанцев к условному лишению свободы на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 до 500 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU