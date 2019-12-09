В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
В столице Татарстана в отношении 55-летней главного бухгалтера двух стройфирм возбудили уголовное дело. Женщину заподозрили в присвоении или растрате. Речь идет об ущербе превышающим 115 миллионов рублей.
Так, по версии правоохранителей, главный бухгалтер оформила на своих знакомых две фирмы с похожими названиями тех организаций, на которые она работала.
Имея право подписи женщина в течение года переводила деньги на счета компаний-«тезок», а своим работодателям подсовывала фальшивые документы, в которых изменяла ИНН.
- В итоге подозреваемую на время следствия отправили под стражу. Также суд наложил арест и на часть ее имущества, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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