В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-09T15:13:38+03:00

Также арест судом был наложен и на часть ее имущества. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение или растрата»

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В столице Татарстана в отношении 55-летней главного бухгалтера двух стройфирм возбудили уголовное дело. Женщину заподозрили в присвоении или растрате. Речь идет об ущербе превышающим 115 миллионов рублей.

Так, по версии правоохранителей, главный бухгалтер оформила на своих знакомых две фирмы с похожими названиями тех организаций, на которые она работала.

Имея право подписи женщина в течение года переводила деньги на счета компаний-«тезок», а своим работодателям подсовывала фальшивые документы, в которых изменяла ИНН.

- В итоге подозреваемую на время следствия отправили под стражу. Также суд наложил арест и на часть ее имущества, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU