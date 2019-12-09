В Йошкар-Оле на пожаре из-за непотушенной сигареты погибла женщина
Поздно ночью 8 декабря на Сернурском тракте в жилом доме загорелась одна из квартир
Фото: ГУ МЧС Марий Эл
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Поздно ночью в воскресенье, 8 декабря, на Сернурском тракте в Йошкар-Оле загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В 00.40 соседка сообщила об этом в пожарно-спасательную службу.
Огнеборцы потушили пожар площадью около 5 «квадратов». Повреждено оказалось имущество, стены и потолок. В коридоре квартиры они обнаружили тело 64-летней женщины.
- По предварительной версии специалистов, причиной пожара послужила неосторожность при курении, - сообщает МЧС Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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