В Йошкар-Оле на пожаре из-за непотушенной сигареты погибла женщина

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-09T17:20:45+03:00

Поздно ночью 8 декабря на Сернурском тракте в жилом доме загорелась одна из квартир

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Поздно ночью в воскресенье, 8 декабря, на Сернурском тракте в Йошкар-Оле загорелась квартира на четвертом этаже жилого дома. В 00.40 соседка сообщила об этом в пожарно-спасательную службу.

Огнеборцы потушили пожар площадью около 5 «квадратов». Повреждено оказалось имущество, стены и потолок. В коридоре квартиры они обнаружили тело 64-летней женщины.

- По предварительной версии специалистов, причиной пожара послужила неосторожность при курении, - сообщает МЧС Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU