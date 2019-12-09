2019-12-09T14:02:02+03:00
Общество

Билайн дарит казанцам скидку 20% на связь в 2020 году

Поделиться:
Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года Билайн дарит своим клиентам скидку 20% на услуги связи на целый год. Скидка действует при подключении к одному из семейных тарифов или тарифам с Домашним интернетом. Получить подарок к Новому году могут как новые клиенты, так и абоненты, которые уже давно оценили все преимущества сервисов и услуг Билайн.

Активировать скидку можно с помощью простой инструкции из SMS-сообщения или в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+).

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн:

«Для наших клиентов – только самое лучшее. Мы активно работаем над качеством связи – в рамках программы по модернизации сети Билайн стал лидером по строительству базовых станций за 10 месяцев по данным Роскомнадзора*. Наши семейные тарифы стали еще более выгодными благодаря дополнительной скидке, которая действует в течение года с момента подключения. Клиентам ничего не нужно делать дополнительно, чтобы сделать приятный подарок на целый год себе и своим близким. Достаточно подключиться или перейти на один из семейных тарифов и активировать скидку».

В акции участвуют семейные тарифы и тарифы домашнего интернета Билайн, чтобы каждый мог выбрать именно то, что нужно. Ежемесячно экономить 20% от стоимости абонентской платы можно при условии подключения или переходе до 31 января 2020 года на любой из семейных тарифов, среди которых «Семья», «Семья.Акция», «Семья+», «Супер Семья», «Супер Семья+». Скидка действует при условии сохранения выбранного тарифа в течение 12 месяцев с момента перехода или подключения.

Аналогичные условия актуальны и для пользователей Домашнего интернета и Билайн ТВ при подключении или переходе на один из текущих тарифов – «Бомбический», «Фантастический», «Бомбический с ТВ», «Фантастический Мах».

Предложение доступно для подключения по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Более подробная информация о предложении доступна на сайте.

*Данные Роскомнадзор за 10 месяцев 2019 года

***

Акция действует с 28.11.2019 по 31.01.2020 на территории РФ, кроме Республики Крым и города Севастополь, при наличии технической возможности подключения и не суммируется с другими акциями. Срок активации SIM-карты и скидки ограничен. Подключение скидки при переходе с другого тарифа возможно при условии, что средний платёж по тарифу за последние 3 (три) месяца до даты подключения скидки составил сумму не менее, чем платёж по тарифному плану, на который осуществляется переход (с учётом предоставляемой скидки). Подробнее об Организаторе, ограничениях и условиях акции на сайте.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион
В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад
В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз
В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли
В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордыные 1,5 миллиарда рублей
В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы
В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет
Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки
В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб