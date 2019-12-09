2019-12-09T13:57:51+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку

Авария произошла в Нижнекамском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Ребенок скончался еще до приезда "скорой".Ребенок скончался еще до приезда "скорой".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Смертельный наезд произошел в пятницу, 7 декабря, в 17.35 на "зебре" возле остановочного павильона "Верхние Челны" на автодороге "Заинск - Сухарево". По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки Мерседес Бенц VITO грубо нарушил правила дорожного движения и сбил на "зебре" 12-летнюю школьницу. Девочка оказалась на переходе в темное время суток и не имела при этом на одежде предметов со световозвращающими элементами.

Травмы, полученные во время наезда, оказались смертельными, девочка скончалась до приезда медиков, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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