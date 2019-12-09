В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
Смертельный наезд произошел в пятницу, 7 декабря, в 17.35 на "зебре" возле остановочного павильона "Верхние Челны" на автодороге "Заинск - Сухарево". По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки Мерседес Бенц VITO грубо нарушил правила дорожного движения и сбил на "зебре" 12-летнюю школьницу. Девочка оказалась на переходе в темное время суток и не имела при этом на одежде предметов со световозвращающими элементами.
Травмы, полученные во время наезда, оказались смертельными, девочка скончалась до приезда медиков, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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