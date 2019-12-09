2019-12-09T17:40:35+03:00
Общество

"Должник в овечьей шкуре": приставы арестовали шкуры

Руководство предприятия игнорировало требования исполнительного листа
Лика ИСАЕВА
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Предприятие из Звениговского района республики задолжало более 150 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили на фирму пять исполнительных производств о взыскании налогов, и сборов, включая пени. Несмотря на то, что директор компании был лично под подпись извещен о возбуждении исполнительного производства, и его неоднократно предупреждали о том, что несвоевременная оплата влечет взыскание исполнительского сбора, он никаких выводов не сделал и просто игнорировал требования закона.

- Судебный пристав-исполнитель выехал по месту осуществления финансово-хозяйственной деятельности фирмы, наложил арест на овечьи шкуры и изъял их, - сообщили в УФССП Марий Эл. - Поскольку для работы предприятию было необходимо сырье - овчинные шкуры, то оно было вынуждено простаивать до тех пор, пока задолженность не была погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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