Жители Набережных Челнов просят установить в городе памятник Виктору Цою
Житель Набережных Челнов Сергей Плотников выступил с инициативой установить в городе памятник рок-музыканту и автору песен Виктору Цою. Мужчина даже место для него выбрал – площадь Органного зала.
- Поддержите лайками данный пост о том, чтобы, Администрация города Набережные Челны и его руководство приняли меры по установке мемориала на площади Органного зала посвящённого В. Цою и группе "Кино", - написал в официальном сообществе города Сергей.
Горожанину ответила пресс-секретарь администрации города – Римма Мухаметзянова.
- Уважаемый Сергей! Мы уже отвечали Вам по этому поводу. Тут не только лайки нужны, а необходима инициативная группа. Готовы ли Вы ее возглавить? – спросила она.
Мужчина пока не ответил."Лайками" его, к слову, поддержали 10 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU