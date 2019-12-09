Жители Набережных Челнов просят установить в городе памятник Виктору Цою

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-09T16:55:31+03:00

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Житель Набережных Челнов Сергей Плотников выступил с инициативой установить в городе памятник рок-музыканту и автору песен Виктору Цою. Мужчина даже место для него выбрал – площадь Органного зала.

- Поддержите лайками данный пост о том, чтобы, Администрация города Набережные Челны и его руководство приняли меры по установке мемориала на площади Органного зала посвящённого В. Цою и группе "Кино", - написал в официальном сообществе города Сергей.

Горожанину ответила пресс-секретарь администрации города – Римма Мухаметзянова.

- Уважаемый Сергей! Мы уже отвечали Вам по этому поводу. Тут не только лайки нужны, а необходима инициативная группа. Готовы ли Вы ее возглавить? – спросила она.

Мужчина пока не ответил."Лайками" его, к слову, поддержали 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU