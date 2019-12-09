В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
Местный жители выловил ее из-под льда на реке Малая Кокшага
Большой улов в Йошкар-Оле
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В минувшие выходные рыбак отправился на рыбалку на лёд на реке Малая Кокшага в самом центре столицы Марий Эл. Его улов впечатлил - мужчина выловил большую щуку весом в 3,5 килограмма.
Счастливый йошкаролинец похвастался своим уловом в соцсетях.
СПРАВКА
Малая Кокшага - левый приток Волги, ее длина 194 километра, бассейн 5160 квадратных километров. Исток находится в Вятских Увалах. Начинается в Оршанском районе, протекает по Медведевскому району, Йшкар-Оле, и в Звениговском районе Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU