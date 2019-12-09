В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-09T14:31:29+03:00

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В минувшие выходные рыбак отправился на рыбалку на лёд на реке Малая Кокшага в самом центре столицы Марий Эл. Его улов впечатлил - мужчина выловил большую щуку весом в 3,5 килограмма.

Счастливый йошкаролинец похвастался своим уловом в соцсетях.

СПРАВКА

Малая Кокшага - левый приток Волги, ее длина 194 километра, бассейн 5160 квадратных километров. Исток находится в Вятских Увалах. Начинается в Оршанском районе, протекает по Медведевскому району, Йшкар-Оле, и в Звениговском районе Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU