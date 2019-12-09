2019-12-09T11:35:39+03:00
Происшествия

В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет

По предварительным данным, никто не пострадал [фото]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествия
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Авария с патрульным автомобилем ДПС произошла в минувшие выходные в деревне Бимери Высокогорского района Татарстана. По предварительным данным, стражи порядка преследовали нарушителя, и на скорости вылетели в овраг, расположенный вдоль дороги. В этой аварии никто не пострадал.

Вытащить служебный автомобиль из оврага помогли местные жители. Водитель внедорожника подцепил легковушку на трос и выдернул на дорогу.

Автомобиль вылетел в овраг

Автомобиль вылетел в овраг

При этом татарстанцы в соцсетях не проявили сочувствия к сотрудникам Госавтоинспекции, отмечая, что помогать им должны коллеги, а не водители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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