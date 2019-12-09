2019-12-09T10:51:56+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб

ДТП произошло в Лаишевском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествия
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла 8 декабря, в воскресенье, в 8.20 на автородоге Столбищи-Атабаево в Лаишевском районе республики. По предварительным данным, водитель японской иномарки "Тойота Ленд Крузер" на большой скорости обогнал легковушку, которая и сама двигалась не менее 90 километров в час. Возвращаясь на свою полосу, водитель не справился с управлением и вылетел во встречный кювет.

Автомобиль получил сильные повреждения. Водитель от смертельных травм скончался на места аварии, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
Самый крупный в Татарстане торговый центр назвали KazanMall
В Казани главбуха стройфирм отправили под арест по подозрению в хищении 115 миллионов рублей
«Извергами растут дети»: в Набережных Челнах перед Новым годом 2020 вандалы испортили главную елку
В центре Йошкар-Олы поймали щуку весом 3,5 килограмма
Билайн дарит казанцам скидку 20% на связь в 2020 году
В Татарстане водитель Мерседес Бенц на "зебре" насмерть сбил 12-летнюю девочку
Болельщики «Рубина» поддержали акцию фанатов московского «Спартака» и покинули стадион
В Набережных Челнах ищут 11-летнего мальчика, который пропал три дня назад
В Чувашии на трассе М-7 "Волга" каток-асфальтоукладчик скатился с трала и протаранил бензовоз
В Татарстане два парня провалились под лед и чуть не погибли
В 2019 году на благоустройство общественных пространств Казани потратили рекордыные 1,5 миллиарда рублей
В новогодние праздники 2020 из Казани организуют дополнительные авиарейсы
В Татарстане во время погони патрульный автомобиль ДПС вылетел с дороги в кювет
Не курят и не пьют: Татарстан вошел в число регионов, где у людей отсутствуют вредные привычки