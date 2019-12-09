В Татарстане водитель внедорожника на скорости вылетел в кювет и погиб
Смертельная авария произошла 8 декабря, в воскресенье, в 8.20 на автородоге Столбищи-Атабаево в Лаишевском районе республики. По предварительным данным, водитель японской иномарки "Тойота Ленд Крузер" на большой скорости обогнал легковушку, которая и сама двигалась не менее 90 километров в час. Возвращаясь на свою полосу, водитель не справился с управлением и вылетел во встречный кювет.
Автомобиль получил сильные повреждения. Водитель от смертельных травм скончался на места аварии, сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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