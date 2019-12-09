Рухнул потолок: в Атнинском районе Татарстана в сгоревшем доме нашли останки пенсионера

СЕГОДНЯ 10:21 2019-12-09T10:21:02+03:00

Горел не только дом но и рядом стоящий сарай. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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9 декабря рано утром в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Атнинском районе Татарстана. Там в селе Нижний Куюк загорелся частный дом. К месту происшествия выдвинулись пожарные и местные добровольцы.

К их прибытию вовсю горел уже не только весь дом, но и рядом стоящи сарай. При этом в жилом строении обрушилась часть потолка и кровли. Общая площадь пожара составила 52 квадратных метра. Огонь потушили и только после этого спасатели смогли обнаружить останки хозяина дома – 65-летнего пенсионера. Сейчас выясняются причины возникновения возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU