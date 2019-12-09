В мэрии Казани произошли кадровые перестановки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-12-09T10:02:59+03:00

Объявление о перестановках прозвучало на совещании "деловой понедельник". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О них стало известно от главы города Ильсура Метшина

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9 декабря на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани глава города Ильсур Метшин заявил о новых кадровых перестановках в местном Исполкоме.

Так, на место первого замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиноского районов назначен Наиль Галеев, который ранее занимал пост начальника управления градостроительных разрешений. Отметим, его предшественник – Роберт Гарипов, был назначен префектом Старо-Татарской слободы.

В свою очередь должность Галеева в управлении градостроительных разрешений занял Марсель Абдулхаков.

А управление жилищной политики теперь будет возглавлять Ренат Шамсутдинов, который работал там первым замначальника с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU