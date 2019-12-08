Метель и сильная гололедица: Прогноз погоды в Татарстане на 9 декабря

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-08T16:15:25+03:00

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9 декабря в Татарстане сохранится пасмурная погода. Так, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен мокрый снег. Ночью в отдельных районах метель. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью местами порывами до 17 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбик термометра будет балансировать между отметками в 0 и 5 градусов мороза. Днем ожидается от 2 градусов ниже нуля до 2 градусов со знаком "плюс".

Отдельно синоптики отмечают, что почти на всей территории республики ожидается гололедица. Местами довольно сильная. Так что автомобилистам стоит быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU