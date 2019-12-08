2019-12-08T10:44:31+03:00
Происшествия

"Возможно, водитель отвлекся": Жуткая авария в Чувашии унесла жизни двух школьниц

Иномарка на полном ходу врезалась в трактор
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МВД Чувашии.Фото: МВД Чувашии.
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Минувшим вечером, примерно в 18:40, на 126 километре автодороги «Калинино-Батырево-Яльчики» в Яльчикском районе Чувашии произошла серьезная авария. Водитель «Киа-Рио» из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с трактором МТЗ, перевозившим в прицепе древесину.

- Возможно, 22-летний житель Яльчикского района, получивший водительские права два года назад, отвлекся, да и скорость движения транспортного средства превышала установленную, - прокомментировали ДТП в пресс-службе МВД Чувашии.

В результате аварии погиб сам водитель и две его пассажирки, односельчанки, ученицы 8 и 10 класса местной школы.

По данным УГИБДД МВД по Чувашии, в 2019 году молодой человек 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, чаще всего за превышение скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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