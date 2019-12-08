В Ульяновской области за сутки сбили трех пешеходов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-08T14:24:35+03:00

Во всех трех случаях под колеса машин попадали женщины. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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6 декабря в Ульяновске произошло сразу несколько серьезных аварий. Так, примерно в 7:10 на подъезде к областному центру 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 111930», сбил 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Спасти ее врачам не удалось. Пострадавшая умерла.

В Засвияжском районе Ульяновска, рядом с домом №4А по улице Камышинская, в 7:55 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», сбил 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии пострадавшую госпитализировали.

Еще одна авария произошла в поселке Вешкайма Вешкаймского района. На улице Борисоглебского, около дома № 1А, в 17.00 часов, 72-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 210740», сбил 18-летнюю девушку. После этого, машина вылетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП девушка обращалась за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU