2019-12-08T09:51:56+03:00
Общество

Вандалы разрушили семь хоккейных коробок в Ульяновске

В настоящее время спортобъекты удалось восстановить
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
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В Ульяновске неизвестные сломали сразу семь хоккейных кортов, готовых к заливке. В ходе планового осмотра площадок установлено, что на ряде площадок выбиты доски бортов и повреждено сетчатое ограждение.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта администрации Ульяновска, 6 декабря все повреждённые объекты были отремонтированы. Начальник управления физической культуры и спорта администрации города Альбина Никитина призвала горожан бережно относиться к общегородскому имуществу.

- Заливка площадок только началась, а мы уже имеем семь сломанных кортов. Хоккейные коробки ремонтируются каждый год: силами управления производится замена бортов, а также их покраска, восстанавливается сетка-рабица. В этом году 30 хоккейных кортов были полностью отремонтированы. Мы делаем все для того, чтобы жители могли кататься на коньках и проводить хоккейные турниры вблизи своего дома, - сказала начальник управления физической культуры и спорта Альбина Никитина.

- Буквально за летне-осенний период все было приведено в нормативное состояние. К сожалению, есть у нас такие люди, которым не нравится, чтобы зимой взрослые и дети катались на коньках, играли в хоккей на свежем воздухе. Хотелось бы, чтобы молодёжь бережнее относилась ко всему, все-таки администрация старается, делая очень многое для развития дворового спорта, столь востребованного сегодня, - отметил член Общественной палаты Ульяновска Сергей Клопков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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