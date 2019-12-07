2019-12-07T21:54:45+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара в многоэтажке погибли два человека, спасены 23

К медикам обратились трое пострадавших
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки на улице Актайской в Приволжском районе столицы Татарстана начался 7 декабря в 20.01. К приезду огнеборцев чёрный едкий дым вырывался из окна квартиры в доме коридорного типа.

Для спасения отрезанных от улицы людей подали три трёхколенные лестницы.

Еще до приезда пожарных 47 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 23 жильца - из них семь детей, спасены специалистами МЧС Татарстана.

Во время пожара погибли два человека. Медицинская помощь потребовалась трем ранее спасенным людям.

- Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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