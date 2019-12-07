В Казани разыскивают мужчину, пристававшего к школьнице в автобусе

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-07T16:29:21+03:00

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В правоохранительные органы Татарстана обратились родители несовершеннолетней девочки с заявлением, что к ребенку в автобусе домогался неизвестный мужчина. Школьница младших классов возвращалась домой в поселок Куюки на автобусе после занятий 5 декабря. Девочка почувствовала, что к ней пристает незнакомый мужчина. Когда малышка закричала, неизвестный сказал встревоженным пассажирам, что просто показал ей свой палец. Когда автобус остановился, злоумышленник выбежал из автобуса и скрылся.

- По факту обращения родителей несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU