2019-12-07T15:58:49+03:00
Происшествия

В Татарстане погиб рыбак, выехавший на лёд на мотоцикле

Его тело передали стражам порядка для установления личности
Лика ИСАЕВА
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Мужчина решил покататься по льду на мотоциклеМужчина решил покататься по льду на мотоцикле
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Трагедия произошла сегодня, 7 декабря, в Лаишевском районе республики. В службу "112" в 12.00 позвонили очевидцы и рассказали, что на реке Мёша возле деревни Макаровка под лёд провалился мужчина вместе с мотоциклом "Урал" с коляской.

Уже через 15 минут к месту происшествия прибыли спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус", но обнаружили только торчащий из воды мотоцикл. Байкера отыскали чуть позже в пяти метрах от полыньи подо льдом.

Мужчина провалился вместе с мотоциклом Фото: МЧС Татарстана

Мужчина провалился вместе с мотоцикломФото: МЧС Татарстана

Личность погибшего мужчины предстоит выяснить сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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