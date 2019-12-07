В Татарстане погиб рыбак, выехавший на лёд на мотоцикле
Трагедия произошла сегодня, 7 декабря, в Лаишевском районе республики. В службу "112" в 12.00 позвонили очевидцы и рассказали, что на реке Мёша возле деревни Макаровка под лёд провалился мужчина вместе с мотоциклом "Урал" с коляской.
Уже через 15 минут к месту происшествия прибыли спасатели на судне на воздушной подушке "Хивус", но обнаружили только торчащий из воды мотоцикл. Байкера отыскали чуть позже в пяти метрах от полыньи подо льдом.
Мужчина провалился вместе с мотоцикломФото: МЧС Татарстана
Личность погибшего мужчины предстоит выяснить сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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