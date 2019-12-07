В Татарстане во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-07T14:20:24+03:00

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Пожар в частном доме на улице Советской в селе Нармонка Тетюшского района республики произошел 7 декабря в 8.10. Огнеборцев вызвали соседи, которые заметили возгорание.

Приехавшие на вызов пожарные увидели, что пламя уже полностью охватило дом. Им удалось уже через 20 минут справиться с огнем. Во время разборов завалов на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчина. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU