2019-12-07T14:20:24+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погиб мужчина

Его личность устанавливается
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Советской в селе Нармонка Тетюшского района республики произошел 7 декабря в 8.10. Огнеборцев вызвали соседи, которые заметили возгорание.

Приехавшие на вызов пожарные увидели, что пламя уже полностью охватило дом. Им удалось уже через 20 минут справиться с огнем. Во время разборов завалов на месте пожара обнаружили тело погибшего мужчина. Его личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

- Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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