2019-12-07T13:19:30+03:00
Звезды

В картине "КАМАЗ-Мастер" могут сниматься артисты Качаловского театра

В Казани прошел кастинг для участников нового кинопроекта Федора Бондарчука
Лика ИСАЕВА
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Славяна Кащеева во время кастингаСлавяна Кащеева во время кастингаФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане в начале 2020 года стартуют съемки нового кинопроекта Федора Бондарчука под рабочим названием «КАМАЗ-Мастер». В Казани проходит кастинг для желающих принять участие в фильме. Среди них - артисты театра имени Качалова. Из-за плотного графика качаловцев представители команды известного российского кинорежиссера прослушали артистов на роли в самом театре. Напомним, что в эти дня в театре идут репетиции спектакля «Бал воров» по пьесе Жана Ануя, одновременно готовится новогодняя сказа для маленьких зрителей.

- В прослушивании участвовали молодые и ведущие артисты театра, - сообщили в пресс-службе театра. - У многих из них уже есть опыт работы в кино.

Многосерийный фильм будет снят в рамках празднования 100летия образования ТАССР и 50-летия КАМАЗа. Подготовка к съёмочному процессу идет полным ходом. Часть съёмочного процесса пройдет в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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