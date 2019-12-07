Хирурги ДРКБ удалили четырехлетнему мальчику большую опухоль
Диагноз нефробластома с поражением правой почки поставлен 4-летнему казанцу был поставлен в сентябре, в октябре уже провели операцию, но из-за технических трудностей опухоль была удалена не полностью.
На помощь пришли хирурги из московского Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Дмитрий Ахаладзе и Николай Меркулов.
Сама операция длилась чуть больше четырех часов.
- Были технические трудности по удалению, остаточная часть опухоли была, скажем так, спаяна с важными органами, но у нас всё получилось. Профессионализм одержал верх над обстоятельствами, - прокомментировал операцию Дмитрий Рогачев.
Малышу предстоит лечение - курсы химио- и лучевой терапии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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