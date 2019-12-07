В Казани обнаружили мумифицированный труп пенсионера, которого искали больше двух лет

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-07T10:05:48+03:00

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С 3 октября 2017 года в столице Татарстана разыскивали 64-летнего пенсионера Ташбулатова В.М. Пенсионера долго никто из соседей и знакомых не видел, и мужчину официально объявили в розыск, раздавали и расклеивали листовки с его фотографией и приметами. В его квартиру на улице Пионерской никто не заходил.

Вскрыли квартиру попавшего пенсионера только в декабре 2019 года. Выяснилось, что мужчина все это время находился в ней - его мумифицированное тело нашли сотрудники правоохранительных органов. Почему до сих пор никто не проверил место жительства пенсионера, у которого за врем отсутствия образовались долги по коммунальным платежам, теперь будут разбираться в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU