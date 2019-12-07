Минздрав Татарстана: в МКДЦ больных корью нет
Проверку состояния здоровья сотрудников проводили специалисты эпидбюро «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»
МКДЦ
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Появившаяся на днях информация, что один из сотрудников МКДЦ заболел корью, опровергнута заключением эпидбюро ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» от 06.12.2019 года. Они провели необходимые анализы и сделали выводы, что предполагаемый диагноз «корь» у сотрудника центра официально не подтвержден.
При этом профилактические мероприятия, рекомендованные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выполнены в полном объеме. Все отделения ГАУЗ "МКДЦ" работают в штатном режиме, сообщили в МКДЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU