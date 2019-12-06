В Казани безработные с пистолетом ворвались в офис и были едва не избиты

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-06T17:38:19+03:00

Но несмотря на то, что им было оказано активное сопротивление, один из налетчиков все же успел прихватить с собой добычу

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В полицию Казани обратился 41-летний сотрудник одного из местных офисов. По его словам, его организация подверглась налету.

Было установлено, что в офис ворвалось трое молодых людей в масках. Угрожая чем-то похожим на пистолет, налетчики стали требовать деньги. Но оказалось они не на тех нарвались. В помещении находилось также трое сотрудников. Завязалась потасовка. Грабителей едва были не избиты. Им удалось сбежать, а один из них смог даже в суматохе прихватить со стола 20 тысяч рублей.

Спустя неделю полицейским удалось выйти на след злоумышленников и задержать их. Ими казались трое безработных жителей Казани. К этому времени похищенные деньги они уже успели спустить.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения виде заключения под стражу, двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU