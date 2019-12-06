2019-12-06T16:04:51+03:00
Туризм

С 7 января из казанского аэропорта запустят новые авиарейсы по направлению Казань - Кемерово - Нижний Новгород

Самолет будут летать два раза в неделю – по вторникам и четвергам
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Татарстанский авиаперевозчик с 7 января запускает новые рейсы по направлению Казань - Кемерово - Нижний Новгород. Вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам.

Так, в первом случае самолет Казань – Кемерово – Казань – Нижний Новгород будет отправляться в 1.40. Посадка в Кемерово в 9.00. Оттуда воздушное судно отправиться в обратный путь в 10.00 с посадкой в столице Татарстана в 9.25. А в 10.30 запланирован вылет из Казани в Нижний Новгород - в 11.20.

В свою очередь, по четвергам самолет по маршруту Нижний Новгород – Казань – Кемерово – Казань, будет отправляться из Нижнего в 21.40 с посадкой в столице Татарстана в 22.30. Откуда лайнер вылетит в 23.30 и приземлится в Кемерово в 06.50. Обратный вылет запланирован на 07.50, посадка в Казани в 07.20.

Перевозить пассажиров будут самолеты Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона которых - 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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