Три улицы Набережных Челнов назовут именами выдающихся жителей города

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-06T17:21:39+03:00

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В жилом районе «Прибрежный» в Набережных Челнах появятся три улицы, названные в честь из вдающихся людей города. Их наименования утвердили местные депутаты в пятницу, 6 декабря, на XXXIV заседании Горсовета.

Так, в татарстанском автограде появятся улица Назипа Зиатдинова, улица Габдрауфа Каюмова и улица Александра Зотова, сообщает администрация города.

Отметим, что Назип Зиатдинов – герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году добровольцем ушел на фронт. За бои в Белоруссии награжден медалью «За отвагу». После третьего тяжелого ранения был комиссован. Награжден двумя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почета», медалями, также орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан», Почетными грамотами Республики Татарстан, удостоен высокого звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан».

Габдрауф Каюмов в 1966 году за выдающиеся успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок зерна, кормовых культур и высокопроизводительное использование техники присваивается звание Героя Социалистического Труда с награждением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Александр Зотов - ударник строительства КамАЗа, прославленный бригадир каменщик УСГ «Камгэсэнергострой», Почетный гражданин Набережных Челнов, Лауреат Госпремии СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU