2019-12-06T10:59:10+03:00
Общество

Новый год 2020 в Йошкар-Оле: где и когда зажгут свои огни городские елки

Главная елка города не изменит своего привычного адреса. 20 декабря она будет установлена на площади Ленина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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До Нового года остается меньше месяца, поэтому администрация Йошкар-Олы вовсю готовится к празднику. Стало известно, что в этом году в столице Марий Эл будут установлены три городские елки.

Так, главная елка города не изменит своего привычного адреса. 20 декабря она будет установлена на площади Ленина. На площадке также будут работать аттракционы и ледовый городок. Катка в этом году, правда, не территории площади не будет.

Праздничные программы на главной новогодней площадке продлятся до Крещения.

Еще городские елки будут установлены в парке Победы и в Дубках у Дома культуры Российской Армии. Там также будут выступать артисты, и проходить различные праздничные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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