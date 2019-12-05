2019-12-05T19:37:47+03:00
Общество

В центре Ульяновска установят светодиодный фонтан

Оформление улиц города к Новому году завершено на 90%
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
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В преддверии Нового года светодиодный фонтан диаметром 8,5 и высотой 5,5 метров украсит кольцо улицы Гончарова (рядом с «Центробанком»). Во всех районах Ульяновска будут установлены малые светодиодные фонтаны.

- Среди нововведений в праздничном оформлении Соборной площади - антивандальная фигура «Емеля на печи», три символа года – мышки и светодиодная фигура «Книга и зеркало». Кроме того, дополнительно на мостах и путепроводах смонтируют светодиодные гирлянды: бахрому, дюралайт и клиплайт, - отметил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска Роман Тимофеев.

Как сообщили в профильном управлении, в настоящее время на 90% завершено новогоднее оформление центральных городских магистралей. На опорах линий электропередач включено более 300 светодиодных конструкций «Герб» и «Флаг», а на основных улицах Ульяновска – около 160 километров новогодних гирлянд. На территории города установлено десять светодиодных ёлок из шаров. Завершается монтаж других новогодних фигур: снеговиков, оленей и шаров. Данные работы планируется завершить к 10 декабря.

До 12 декабря празднично украсят Соборную площадь – за исключением сцены, которую установят позже. Напомним, сегодня на центральной площади региона приступили к установке главной новогодней ёлки Ульяновска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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