В Казани мокрый снег и до 2 градусов тепла

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-05T18:29:04+03:00

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6 декабря в Казани сохранится довольно теплая погода. Так, в столице Татарстана будет облачно. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами ожидается метель. Ветер юго-западный сильный, порывами до 15-18 м/с. На дорогах гололедица, местами сильная. Днем в пятницу существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью в столице Татарстана составит 2-4 градуса ниже нуля, днем будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

По республике ночью и днем также пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах ожидается гололед, ночью – метель. Ветер юго-западный сильный, местами порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от 0 до минус 5 градусов, днем – от 1 градуса мороза до 3 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU