В национальном музее республики Татарстан начал работать мультимедиа-гид

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-05T17:45:38+03:00

В 2020 году такие появятся в музее изобразительных искусств региона и музее исламской культуры Казанского Кремля

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Национальный музей Татарстана стал первым музеем в республике, информация об экспозициях и раритетах которого размещена на платформе «Артефакт». Так, в учреждении начала работать мультимедиа-гид.

- Теперь все желающие могут увидеть качественные изображения ценных экспонатов крупнейшего регионального музея России, прочитать и услышать подробные описания артефактов и истории их происхождения, а также воспользоваться функцией «дополненной реальности», - сообщает Минкульт региона.

Так, посетителям музея нужно скачать бесплатное мобильное приложение «Аrtefact. Гид по музеям России» и навести телефон на предварительно оцифрованный экспонат, имеющий метку с логотипом «AR».

Известно, что уже в 2020 году подобные мультимедиа-гиды появятся в государственном музее изобразительных искусств Татарстана и музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль».

ИСТОЧНИК KP.RU