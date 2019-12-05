Казанский техникум информационных технологий и связи станет международным

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-05T18:45:11+03:00

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Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи будет переименован. Так, по инициативе Минцифра Татарстана, он станет Международным центром компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи.

Постановление уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Изменения в уставные документы учреждения будут внесены в течение двух месяцев, сообщает ведомство.

Отметим, что сейчас в техникуме учатся более 2 тысяч человек, из них 1,3 тысячи – на дневном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU