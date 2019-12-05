Казанский техникум информационных технологий и связи станет международным
Такое постановление уже подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Фото: пресс-служба Межрегионального центра компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи
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Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи будет переименован. Так, по инициативе Минцифра Татарстана, он станет Международным центром компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи.
Постановление уже подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Изменения в уставные документы учреждения будут внесены в течение двух месяцев, сообщает ведомство.
Отметим, что сейчас в техникуме учатся более 2 тысяч человек, из них 1,3 тысячи – на дневном отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU