2019-12-05T18:07:20+03:00
Общество

В 22 населенных пунктах Татарстана отсутствует мобильная связь

Без «связи» также остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас в Татарстане насчитывается более 7,4 миллионов абонентов сотовой связиСейчас в Татарстане насчитывается более 7,4 миллионов абонентов сотовой связиФото: Александр Новиков
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Стало известно, что за первые девять месяцев 2019 год в Татарстане на 1,6% увеличилось число жалоб на мобильную связь. Вместе с тем, в 22 населенных пунктах республики она и вовсе отсутствует. Еще в 107 – есть покрытие только одного оператора. Об этом сообщил замруководителя Минцифра региона Альберт Яковлев на расширенном заседании ведомства.

Также без «связи» сейчас остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск.

Яковлев попросил мобильный операторов решить данную проблему. Ведь сейчас в Татарстане насчитывается более 7,4 миллионов абонентов сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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