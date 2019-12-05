В 22 населенных пунктах Татарстана отсутствует мобильная связь

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-05T18:07:20+03:00

Сейчас в Татарстане насчитывается более 7,4 миллионов абонентов сотовой связи Фото: Александр Новиков

Без «связи» также остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск

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Стало известно, что за первые девять месяцев 2019 год в Татарстане на 1,6% увеличилось число жалоб на мобильную связь. Вместе с тем, в 22 населенных пунктах республики она и вовсе отсутствует. Еще в 107 – есть покрытие только одного оператора. Об этом сообщил замруководителя Минцифра региона Альберт Яковлев на расширенном заседании ведомства.

Также без «связи» сейчас остаются около 8 километров трассы М7, 6 километров трассы Казань-Оренбург и 1 километр трассы Казань-Ульяновск.

Яковлев попросил мобильный операторов решить данную проблему. Ведь сейчас в Татарстане насчитывается более 7,4 миллионов абонентов сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU