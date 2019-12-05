2019-12-05T17:04:31+03:00
Общество

За сутки с улиц Казани вывезли более 2,5 тысячи тонн снега

К уборке были привлечены 482 рабочих и 515 единиц спецтехники
Алина ГАБДУЛИНА
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А 5 декабря на уборку вышли 454 рабочих и 274 единицы спецтехникиА 5 декабря на уборку вышли 454 рабочих и 274 единицы спецтехникиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Едва успела наступить зима, а в Казани привычным явлением стали снегопады. Так, за прошлые сутки с улиц города вывезли 2656 тонн снега. К уборке были привлечены 482 рабочих и 515 единиц спецтехники. Также на дорогах было использовано более тысячи тонн противогололедных материалов.

5 декабря на уборку вышли 454 рабочих и 274 единицы спецтехники, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Отметим, что вывоз снега будет осуществляться с участков улиц: Баумана, Батурина, Большая Красная, Васильченко, Восстания, Габишева, Гагарина, Гафури, Гоголя, Декабристов, Дубравная, Жиганова, Зорге, Ильича, Ипподромная, Красикова, Кремлевская, Латыпова, Островского, Павлюхина, Петербургская, Пушкина, Революционная, Роща Фрунзе, Салимжанова, Товарищевская, Фучика, Халтурина, Клары Цеткин, а также с участков Третьей транспортной дамбы, Горьковского и Фермского шоссе и площади Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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