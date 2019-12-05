В Марий Эл в лобовой аварии погибли три человека, среди них 7-летняя девочка

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-05T17:24:36+03:00

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Лобовая авария произошла сегодня, 5 декабря, в 12.10 на 134 километре автодороги «Вятка» в Оршанском районе республики. Там произошло столкновение двух автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Toyota».

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречку, где и произошла лобовая авария. В салоне «Chevrolet Aveo» вместе с 33-летней женщиной-водителем находились еще одна женщина и семилетняя девочка. Все трое погибли на месте от полученных травм. Из тела из искореженного автомобиля извлекали спасатели.

- Водитель «Toyota» для осмотра доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU