2019-12-05T17:24:36+03:00
Происшествия

В Марий Эл в лобовой аварии погибли три человека, среди них 7-летняя девочка

ДТП произошло в Оршанском районе республики
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
Изменить размер текста:

Лобовая авария произошла сегодня, 5 декабря, в 12.10 на 134 километре автодороги «Вятка» в Оршанском районе республики. Там произошло столкновение двух автомобилей «Chevrolet Aveo» и «Toyota».

По предварительным данным, один из автомобилей выехал на встречку, где и произошла лобовая авария. В салоне «Chevrolet Aveo» вместе с 33-летней женщиной-водителем находились еще одна женщина и семилетняя девочка. Все трое погибли на месте от полученных травм. Из тела из искореженного автомобиля извлекали спасатели.

- Водитель «Toyota» для осмотра доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Сотрудники ГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Марий Эл»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшим волонтером России в 2019 году стала девушка из Казани
До конца 2019 года в Татарстане откроются 6 модернизированных кинозалов
В центре Ульяновска установят светодиодный фонтан
Казанский техникум информационных технологий и связи станет международным
В Казани мокрый снег и до 2 градусов тепла
В 22 населенных пунктах Татарстана отсутствует мобильная связь
В национальном музее республики Татарстан начал работать мультимедиа-гид
За сутки с улиц Казани вывезли более 2,5 тысячи тонн снега
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
Душила и угрожала выбросить в мусорку: в Чувашии женщине, которая жестко обращалась с ребенком, дали условный срок
Один из участков Большого Казанского кольца назовут «Магистраль 100-летия ТАССР»
В Набережных Челнах ищут мужчину, который пропал еще в апреле
В Чебоксарах ранним утром загорелась квартира: пострадал годовалый ребенок соседей
В Татарстане пьяный мужчина поджег свою подругу
В Башкирии построят современный логистический почтовый центр
В Марий Эл в искореженной в аварии иномарки зажало трех человек
В Йошкар-Оле по подозрению в растрате задержан экс-директор парка культуры
«Ак Барс» в гостях уступил СКА по буллитам
С 2020 года из Казани можно будет улететь в Екатеринбург и Новокузнецк
ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов
Сотрудники музея в Набережных Челнах нашли позвонки древних динозавров
Рустам Минниханов отправиться в Белоруссию, где встретиться с Лукашенко
Три жилых дома и детсад в Казани 9 декабря оставят без воды
В Чувашии ищут пропавшего 29-летнего парня