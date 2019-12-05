2019-12-05T15:51:22+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах ищут мужчину, который пропал еще в апреле

Особая примета - шрам от пореза в районе живота
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"Фото: ПСО ЧЕЛНЫ ПОИСК "ВАСИЛИСА"
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В Набережных Челнах ищут 56-летнего Владимира Морозова. Мужчина ушел с территории 52 комплекса в средине апреля и до сих пор не вернулся.

Известно, что Владимир ростом около 175 сантиметров имеет среднее телосложение, светлые волосы и карие глаза. Особая примета – шрам от пореза в районе живота. На момент пропажи на мужчине была черная куртка, черные спортивные брюки, темная футболка, черные ботинки.

Поиском Владимира Мороза занимается полиция и поисково-спасательный отряд ЧЕЛНЫ ПОИСК «ВАСИЛИСА». Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении мужчины, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (927) 412 – 69 – 99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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