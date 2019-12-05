«Ак Барс» в гостях уступил СКА по буллитам
Накануне «Ак Барс» уступил СКА в Санкт-Петербурге, матч завершился буллитной победой хозяев со счётом 2:1.
Ко встрече соперники подошли лидерами Востока и Запада. «Ак Барс» одержал 26 побед в 33 матчах и набрал 53 очка, у питерской команды же было 22 победы в 35 матчах и 48 набранных очков в багаже.
Счет в игре лишь на 52-ой минуте матча открыли хозяева, шайбу забросил Андрей Кузьменко. На 59-ой минуте казанцы ответили голом Патриса Кормье. Исход матча решил победный буллит Евгения Кетова.
− Наверное, всё-таки равная игра была, вратари неплохо сыграли. Знаете, мы хотели немного по-другому сыграть, хотели поэнергичнее, так сказать, учитывая все игры команды-соперника. В этом плане у нас чуть не получилось. Плюс – то, что забили в концовке в большинстве, у нас это не получалось. По буллитам СКА нас превзошёл, − прокомментировал матч пресс-службе клуба главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
В следующем матче 6 декабря «Ак Барс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо», встреча начнётся в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU
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