«Ак Барс» в гостях уступил СКА по буллитам

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-05T13:56:38+03:00

В следующем матче «Ак Барс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». Фото: Алина НИЗАМОВА

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Накануне «Ак Барс» уступил СКА в Санкт-Петербурге, матч завершился буллитной победой хозяев со счётом 2:1.

Ко встрече соперники подошли лидерами Востока и Запада. «Ак Барс» одержал 26 побед в 33 матчах и набрал 53 очка, у питерской команды же было 22 победы в 35 матчах и 48 набранных очков в багаже.

Счет в игре лишь на 52-ой минуте матча открыли хозяева, шайбу забросил Андрей Кузьменко. На 59-ой минуте казанцы ответили голом Патриса Кормье. Исход матча решил победный буллит Евгения Кетова.

− Наверное, всё-таки равная игра была, вратари неплохо сыграли. Знаете, мы хотели немного по-другому сыграть, хотели поэнергичнее, так сказать, учитывая все игры команды-соперника. В этом плане у нас чуть не получилось. Плюс – то, что забили в концовке в большинстве, у нас это не получалось. По буллитам СКА нас превзошёл, − прокомментировал матч пресс-службе клуба главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

В следующем матче 6 декабря «Ак Барс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо», встреча начнётся в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU