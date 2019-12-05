С 2020 года из Казани можно будет улететь в Екатеринбург и Новокузнецк
Самолеты будут курсировать дважды в неделю – по средам и субботам
Вылет из Казани запланирован на 10.30, посадка в Екатеринбурге – в 14.00. Оттуда в 15.00 самолет отправиться в НовокузнецкФото: Алина НИЗАМОВА
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С 4 января из Казани запустят регулярные авиарейсы в Екатеринбург и Новокузнецк. Самолеты будут курсировать дважды в неделю – по средам и субботам.
Так, вылет из Казани запланирован на 10.30, посадка в Екатеринбурге – в 14.00. Оттуда в 15.00 самолет отправиться в Новокузнецк, куда прибудет в 19.30.
Обратно из Новокузнецка в Екатеринбург улететь можно будет в 20.30, а из Екатеринбурга в Казань – в 22.00. Посадка в столице Татарстана запланирована в 21.40. Отметим, что для каждого из городов указано местное время.
ИСТОЧНИК KP.RU