В Чебоксарах ранним утром загорелась квартира: пострадал годовалый ребенок соседей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-05T15:25:36+03:00

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Рано утром в четверг, 5 декабря, на третьем этаже дома №5 по улице Чапаева загорелась квартира. Причиной пожара могло стать нарушение хозяевами жилища правил эксплуатации электрооборудования.

- Огонь вспыхнул в зале, охватив мебель возле стенной розетки. Как оказалось, к ней через удлинитель были подключены сразу несколько электрических приборов, в том числе елочная гирлянда, - сообщает МЧС Чувашии.

В квартире в этот момент находилась женщина, ее трехлетний ребенок и двоюродная сестра. Они вышли на улицу самостоятельно до приезда пожарных. Огнеборцы эвакуировали пятерых жильцов дома.

В результате ЧП, пострадал годовалый ребенок, проживающий на этаж выше. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU