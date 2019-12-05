В Башкирии построят современный логистический почтовый центр

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-05T14:54:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Объект будет расположен у трассы Уфа – Оренбург в непосредственной близости от международного аэропорта «Уфа» в районе деревни Локотки.

Логистический центр разместится на участке площадью более 7 га. В нем будут осуществлять контроль, прием, хранение, сортировку и отправку почтовых отправлений. На территории центра предполагается создание зоны интернет-логистики (фулфилмент), где будет происходить сборка заказов из интернет-магазинов. Это позволит значительно сократить сроки доставки заказов для жителей республики. Площадь логистического почтового центра составит 15 тысяч квадратных метров.

На очередном заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан, прошедшего 28 ноября в Уфе под председательством Главы региона Радия Хабирова, строительство логистического почтового центра включено в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.

Запланированная дата открытия логистического центра - март 2021 года. По предварительным расчетам стоимость реализации проекта составит 1,5 млрд рублей. Будет создано порядка 1000 новых рабочих мест.

Логистический почтовый центр в Республике Башкортостан будет построен в рамках реализации глобального логистического проекта Почты России и Банка ВТБ (ПАО). В прошлом году Почта России и Группа ВТБ заключили договор о создании совместного предприятия на паритетных началах. Согласно условиям договора, было создано Акционерное общество «Национальные Логистические Технологии» с целью реализации проекта по созданию 38 логистических центров по всей стране, в том числе и в Башкирии.

Справка

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

УФПС Республики Башкортостан: структурное подразделение Почты России, в состав которого входит 25 почтамтов, магистральный сортировочный центр и автобаза. Услуги почтовой связи предоставляют 1280 отделений, из них 1030 – в сельской местности, 3 передвижных отделения. Услугами почтовой связи охвачены все населённые пункты региона. На сегодняшний день в филиале трудятся около 9,5 тыс. человек. УФПС Республики Башкортостан предоставляет населению более 80 видов почтовых, финансовых и инфокоммуникационных услуг.