2019-12-05T14:29:28+03:00
Происшествия

В Марий Эл в искореженной в аварии иномарки зажало трех человек

Вызволяли их спасатели Марийской аварийно-спасательной службы
Лика ИСАЕВА
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 декабря в 9.35 на Казанском тракте. На 84 километре автотрассы "Йошкар-Ола-Зеленодольск" между поселками Помары и Обшияры столкнулись автомобили "Газель" и Reno. Причины столкновения выясняются сотрудниками Госавтоинспекции Марий Эл.

Сразу после аварии на место приехали сотрудники "скорой помощи" - получили травмы водитель и две пассажирки иномарки. Но все они оказались зажаты в искореженном салоне легковушки. Деблокировали пострадавших сотрудники оперативной группы спасателей Волжской аварийно-спасательной группы.

- Всех пострадавших после деблокировки передали медикам, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы. - Водитель автомобиля "Газель" не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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